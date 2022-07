25. juunil avastatud reostust on leitud ranna äärest madalast veest umbes 300-ruutmeetriselt alalt ning see asub liiva all, kust see on hakanud mingil põhjusel välja imbuma. Käsitsi kaevamisel leiti reostust kuni meetri sügavuselt. Reostuse eemaldamiseks on plaanis kasutada rasketehnikat, millega kaevatakse reostunud pinnas lahti ning utiliseeritakse. Reostuse täpsem seire ja rannaääre kontroll algas kolmapäeval.