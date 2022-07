Zelenskõi pöördus ukrainlaste poole palvega tõese info edastamise kohta

«Täna sai üldsus teadlikuks, et meie riigi lõunaosa okupeeritud aladel suleti juurdepääs sotsiaalvõrgustikele, kiirsõnumitele ja internetikeskkonnale YouTube. Vene väed tõkestasid inimestel igasuguse võimaluse toimuva kohta tõde teada saada, et varjata meie jõudu ja võimalusi, mida me järk-järgult suurendame,» seletas president.

Zelenskõi rääkis, et Ukraina väed liiguvad praegu edasi mitmes taktikalises suunas, mille seas lõunas - Hersoni ja Zaporižžja oblastites.

«Me ei loobu oma maast ega ühestki meie suveräänse territooriumi osast. Inimesed peaksid sellest teadma. Seega, kui teil on võimalus rääkida inimestega meie riigi lõunaosas – Hersonis, Genitšeskis, Berdjanskis, Melitopolis ja teistes linnades ja külades - levitage palun informatsiooni ja rääkige seal tõtt. Kasutage iga võimalust, et okupeeritud alade inimestele öelda, et me mäletame neid ja me võitleme nende eest,» rõhutas Zelenskõi.

Presidendi kinnitusel jätkab Ukraina võitlust kõigi oma lõunaregioonide ja Donbassi eest.

«Praegu on kõige jõhkram vastasseis Slavjanski ja Bahmuti lähedal. Me võitleme Harkivi oblasti eest. Ärgem arvaku okupandid, et nende aeg siin saab olema pikk ja nende suurtükiväe eelis on igavene,» rääkis riigipea.