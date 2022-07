Sikkut koalitsioonikõnelustest: sotsiaalne elekter tuleb

Sikkuti sõnul on kõige suuremad kulud seotud just kodusooja hoidmisega. «Läbirääkimistel astuti suur samm edasi ja ööhakul jõuti kokkuleppele, et erinevate energiatarbimise viisides tuleb riik inimestele appi. Põhimõtteliselt pole inimestel vaja avaldustega kuskile minna ja võib öelda, et sotsiaalne elekter tuleb,» kinnitas Sikkut.

«Kõige suurem edasiminek oli sisuline kokkulepe, et kõigi toasooja saamise viiside puhul lähenetakse võrdselt, kõigile neil tuleb hinnalagi ning seda ületavas osas hüvitatakse kulu automaatselt,» selgitas ta.

Sikkuti sõnul oli sotsiaaldemokraatide jaoks väga oluline, et ei toimuks tagantjärgi hüvitamist, et inimene peab oma ehmatavalt suure arve kõige pealt tasuma ja siis avaldustega kuhugi kohale minema ja tagantjärgi hüvitise saama.

«See hakkab toimuma automaatselt ja on hinnapiir. Need detailid lepitakse kokku järgmiste kuude jooksul. Aga arusaamine, et riik peab need mitmekordistunud hinnad enda kanda võtma on kokku lepitud,» kinnitas ta.

«See, milles praegu kokku lepiti tähendab subsideeritud ja fikseeritud hindu. Fikseeritud hinnaga pakett tuleb ja see on oluliselt odavam, kui prognoositud börsihind talveperioodiks. Kuigi ka see on väga kulukas, eriti elektriga kütmisel ning seetõttu tuleb hüvitis talveperioodiks. Fikseeritud hinda on võimalik aasta läbi kasutada, aga hüvitis tuleb 1. oktoobrist ehk talvekütte perioodiks,» rääkis Sikkut.