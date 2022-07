ANALÜÜS ⟩ Eesti kaitsmiseks tuleb Kaliningrad tasalülitada

Kaliningrad on justkui kindlus keset NATOt. Mõneti võiks seda võrrelda isegi Lääne-Berliiniga keset idablokki, kuigi territoorium ning vägede suurused ei ole võrreldavad. Seda kardetakse ning see ohustab Suwałki koridori, mis tagab Poolast maismaakoridori «Balti poolsaarega». Samas tuleb arvestada Kaliningradi saarelist iseloomu. Piirkond on ülejäänud Venemaast eraldatud, mis muudab selle haldamise ja varustamise keerulisemaks. Olenemata valitud marsruudist eraldab seda põhiterritooriumist kaks riiki. Levinuim transiitkoridor on läbi Leedu ja Valgevene.