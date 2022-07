Ukraina vabatahtlik ostab armeele Eestist autosid: «Meil on praegu väga selge maasturite puudus»

«Ma tulin Eestisse, et osta autosid Ukraina armeele, meie kaitsjatele. Meil on praegu väga selge autode puudus,» selgitas Abramitšev. Ta selgitas, et on vaja liikuda maksimaalselt kiiresti ebatasasel maapinnal. «Armee, kahjuks küll, ei tule toime nende ostudega, seda aga objektiivsetel põhjustel,» lausus vabatahtlik ja lisas, et praegu on Ukrainal Nõukogude Liidu pärandiga jäänud tehnika: «Vanad UAZid ei sõida enam üldse. See põhimõtteliselt ei ole auto. Aga kui täpsemalt, siis sellel autol on null tehnilist omadust.»