Tehnoloogiasektori sõnum loodavale valitsuskoalitsioonile: ootame kiiret kokkulepet

Erasektor on paljuski sõltuv ekspordist. «Niigi keerulises olukorras pärast koroonat ning käimasoleva Ukraina sōjaga seoses on ōhus ärevaid noote meie välisinvestoritelt ja partneritelt mujalt maailmast, seega on meie ootus valitsusele stabiilsus,» lausus Juhan-Madis Pukk.

«Leiame, et praegu on aeg tegutseda Eesti riigi huvides ja leida kompromissid, et liikuda selles väga keerulises majandusolukorras stabiilselt edasi. Kuna see valitsus peab tegutsema valimisteni jäänud lühikese aja jooksul, on selge, et osapooled kōiki soove ellu viia või neile rahastust leida ei jōua,» lausus ta ja lisas, et sellest võikski lähtuda ning mõistlike kokkulepeteni jõuda.