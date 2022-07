Tallinna vene koolidele eesti keele õppeks antud miljoneid katab saladuseloor

16. juunil rääkis haridus- ja teadusminister Liina Kersna (RE) riigikogu ees, et ministeerium on selle teemaga tegelenud. «Oleme vaadanud nendesse lepingutesse sisse ja oleme väga tähelepanelikult vaadanud ka, kuidas neid lepinguid on täidetud, sest nende lepingute täitmisega on väga tõsiseid probleeme. Saadud raha eest on ostetud asju, mis ei olnud seotud eesti keele õppega, saadud raha eest on palgatud inimesi, keda eestikeelse õppe teemaga on äärmiselt raske seostada,» rääkis Kersna. Ta on kaks korda sel teemal rääkinud ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvartiga (KE).