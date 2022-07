Läänemerre eksinud vaala ja morska ootab kurb saatus

Soome mehed rääkisid ajalehele Ilta-Sanomat, et nähtud looma selg oli ebatasane ja kortsus nagu krokodillil, ning leidsid, et selline välimus sarnaneb küürvaala omaga. Soome merebioloogi sõnul võib see olla võimalik, kuid siiski üliharuldane juhus, sest Soome rannikule satuvad küürvaalad harva.

Ent kui tavaline see on, et küürvaalad ja morsad Läänemerre jõuavad? Eesti merebioloogia professor Georg Martin sõnas, et väga tavaline see pole, kuid väga haruldane ka mitte. «Selliseid asju aeg-ajalt juhtub, et ookeanielukad Läänemerre tulevad.»