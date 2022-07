VIDEO JA -BLOGI ⟩ Grosberg olukorrast Ukrainas: Vene väed valmistuvad ette rünnakute järgmiseks etapiks

«Nagu te teate, siis kahjuks Lõssõtšanski linn langes umbes nädal tagasi, millest tulenevalt Vene Föderatsiooni üksused on sisuliselt hõivanud kogu Luhanski oblasti territooriumi,» rääkis Grosberg, rõhutades, et see on selle sõja esimene eesmärk, mida nad on saavutanud.

«Kindlasti ei ole see Vene Föderatsiooni ja Vene relvajõudude n-ö lõplik eesmärk, aga kahjuks mingi esimese võidu on nad kätte saanud.»

Sellest tulenevalt on käesolev nädal Grosbergi sõnul olnud suhteliselt rahulik, kuna Vene Föderatsiooni üksused on «taktikalisel pausil». «Tõenäoliselt valmistutakse ette rünnakute järgmiseks etapiks, mis meie hinnangul on järgmine oblast ehk Donetski oblasti piir vähemalt, kui mitte rohkem».

Gosberg sõnas, et sellele vaatamata on jätkunud terve rinde ulatuses - eelkõige suurtükiväe - löökide andmine Ukraina asulatele ja seda nendele linnadele, mis tõenäoliselt on järgmised sihid, nagu Slavajansk, Kramatorsk ja Bahmut.

«Kaua see taktikaline paus kesta võib, on raske öelda, aga tõenäoliselt mitte rohkem kui kaks nädalat. Nädalakene on juba läinud. Pikemaks pausiks tõenäoliselt ei ole põhjust, sest see annab võimaluse ukrainlastele oma vägesid koondada ja varusid täiendada ja seda kindlasti Vene Föderatsiooni üksused ei taha,» ütles luurekeskuse ülem.

Ta lisas, et pikemat pausi ei ole nendel ka omalt poolt kindlasti mõistlik hoida. «Võiks öelda, et praeguseks hetkeks on Vene Föderatsioon kaotanud umbes veerandi oma tankidest, mis neil oli, mis on umbes ühe sõjaväeringkonna jagu tehnikat. Praegu vähemalt ei paista seda, et mingit suurt pealetungi näiteks kogu rinde ulatuses hakataks viljelema. Pigem on erinevates rindelõikudes tegemist kaitsele asumisega. Kõige aktiivsem, nagu mainisin, Donetski piirkond.»

«Paraku on ka mõningaid poliitilise tasandi viiteid sellele, et nende poolt nimetatud erioperatsiooniga Luhanski oblasti vallutamine ei täida täielikult seda operatiivstrateegilist eesmärki. Riigiduumale on antud seadus, sisuliselt Vene Föderatsiooni majanduse ümberkorraldamine mobiliseerimiseks sõja tarbeks, millest võiks välja lugeda kui mitte kavatsust, siis hoiakut Vene Föderatsioonis, et sõda võib kesta väga pikalt.»