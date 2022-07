INTERVJUU ⟩ Karilaid: Reformierakond on kõnelustel teinud järeleandmisi, millest me ei osanud unistadagi

Ehkki ennustada me ei oska, siis arvamus on teil ikka: kas koalitsioon toimuvat vaadates sünnib või mitte?

Mina arvan küll, et see võimuliit tuleb. Vaatan neid kõnelusi väga positiivse pilguga. Kui me hakkasime Keskerakonnaga peretoetuste eelnõud vedama ja selle eelnõu hind oli kuskil 250 miljonit eurot, siis Reformierakond hakkas ära minestama, et raha ei ole ja tuleb kärpida. Ma olen positiivselt üllatunud, et me oleme tänu sellele poliitilisele käigule toomas Reformierakonda välja sellisest peenhäälestuse mustrist.