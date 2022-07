Minister Riisalo: meie kohus on anda lapsele parim võimalik keskkond

Selleks, et Euroopa Liidu riikides üles kasvavatele lastele oleks tagatud võimalused realiseerida enda tugevused ja potentsiaal, on iga liikmesriik koostanud oma lastegarantii tegevuskava. Minister Riisalo sõnul vajavad Eestis erilist tähelepanu erivajadusega, sh vaimse tervise muredega lapsed, vägivalda kogenud, asendushooldusel viibivad või ühe vanemaga kasvavad lapsed.

Riisalo sõnul on oluline vaadata üle erivajadustega laste abistamine erinevates valdkondades, et vähendada dubleerimist ja abi saamisele kuluvat aega. «Sotsiaalministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi koostöös on muudatusettepanekud väljatöötamisel. See peab olema meie ühiskonna südameasi, et erivajadustega lapsed ja nende pered saaksid abi lihtsasti ja kiirelt,» lisas ta.