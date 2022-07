Stroomi ranna reostuse likvideerimine võib alata alles sügisel

Päästeameti, keskkonnaameti ja Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse läbi viidud mõõtmised näitasid, et reostus asub Stroomi ranna ääres madalas vees umbes 500-ruutmeetrisel alal ning on praegu piiratud lintidega. Rand jääb avatuks, kuid ujumine on rannas mittesoovitatav, seega lehvib rannas jätkuvalt lilla lipp.

Keskkonnaamet viis Stroomil kogu rannaala ulatuses läbi veealuse pinnase seire ning keskkonnaameti nõuniku Himot Marani kinnitusel praegu reostust väljaspool teadaolevat ja piiratud ala ei leitud. «Kuigi raske kütteõli reostus on praegu piiratud alal tahkel kujul ja on segunenud pinnasega, võib see likvideerimistöid oodates tuulte, hoovuste ja muude keskkonnategurite mõjul hakata osaliselt levima,» ütles Maran.

Ala piiratakse reostuse leviku vältimiseks betoonaluste peal seisva aiaga. Rand jääb inimestele avatuks, kuid ujumine on rannas mittesoovitatav, sest reostuse puhul on tegemist naftasaadusega, mis võib põhjustada nahaärritust ning allaneelamisel muid tervisekahjustusi.

Reostuse eemaldamiseks on vaja kasutada rasketehnikat ning sellega hakkab tegeleb Põhja-Tallinna linnaosa valitsus, kes kuulutab välja riigihanke kaevatööde läbiviija leidmiseks. Eeldatavalt saab hakata reostust likvideerima alles sügisel.

«Reostuse koristamise algus võib venida mitu kuud. Linnaosa korraldatud ostumenetlus reostuse likvideerimiseks Stroomi rannast kukkus läbi, kuna soovitud teenuse kogusumma ületab oluliselt riigihangete seaduses sätestatud ostumenetluse läbiviimist võimaldavat piirmäära,» selgitas Põhja-Tallinna linnaosavanem Manuela Pihlap. «Tunnistasime ostumenetluse kehtetuks ja alustame teenuse tellimise ettevalmistamist avatud hankemenetluses.»

Terviseamet võttis 8. juulil reostunud ala ümbrusest veeproovid, et määrata, kas naftasaadused kanduvad edasi ka suplusvees. Proovide tulemused selguvad uue nädala alguses ning nendest lähtuvalt antakse edasised suunised suplejate ohutuse tagamiseks.

Praegu ei ole täpselt teada, kust reostus pärineb. Uut infot reostuse päritolu kohta võib saada kaevetööde käigus.