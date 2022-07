VIDEO ⟩ Suvine rattavarguste hooaeg kogub tuure: «Oma rattaga ma vaevalt enam kohtun.»

Ettevõtja Tiina Jokinen ja helilooja Peeter Vähi saabusid paar päeva tagasi Tartusse, et korraldada igasuvist Klaaspärlimängu muusikafestivali. Seda, et õhtul majutusasutuse ette pargitud jalgrattad hommikuks kadunud on, nad karta ei osanud. «Mõnes teises linnas või linnaosas ei oleks ma üldse rattaid välja jätnud, aga tundus, et Jaani kiriku vahetus läheduses on lukustatud rattal turvaline. Tuleb välja, et kahjuks ei olnud,» sõnas Jokinen.