LUUBI ALL ⟩ Tallinn tahab ehitada konkurentidest kõvema tipphaigla

Kui Tallinna linnajuhtide kava teostub, oleks kolmas moodne haigla võimeline konkureerima nii PERHi kui ka ülikooli kliinikumiga. Ravijuhtude arvult oleks ta Eesti suurim. Nii Lääne- kui ka Ida-Tallinna haiglas kokku saab aastas abi pool miljonit inimest üle kogu Eesti. See on veerand Eesti eriarstiabi ravijuhtudest. Kui kahe haigla meeskonnad ühte uude hoonesse liita, sünnib keskus, mis viib ka kvaliteedi üles. See viimane tähendab meditsiinis ka raha, sest mida kõrgema tasemega haigla, seda kallim ravi ja suurem haigekassa rahastus. Väikses Eestis, kus napib kõike – arste, õdesid, raviraha ja isegi haigeid –, on uue suure ja hea tasemega haigla ehitus nagu maavärin. Keegi jääb ilma ja see keegi, kes ilma jääb, ei taha sellega leppida.