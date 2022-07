NÄDALA PERSOON ⟩ Kliimastreikija Kertu Birgit Anton: Meile tundub talutav, kui keegi elab halvemini, et meie saaksime paremini elada

«Minu jaoks muutis väärtushinnanguid see, kui hakkasin põhikooli lõpus rohkem lugema ja sain keskkonnakriisidest teadlikuks. Ma sain aru, et asjad on väga halvasti. Alustuseks ei suutnud ma enam iseennast taluda, siis ma ei suutnud taluda, et mu perekond teeb probleeme aina hullemaks,» rääkis Kertu Birgit Anton, kui kohtume ühes Tartu keldrikohvikus.