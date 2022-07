TAUST ⟩ Nevski katedraali seinale grafiti kandnud usklik: Vene kirikul oleks lihtne eestlaste südameid võita

Kõige olulisemaks ajendiks olid pildid Butšast. Siis oli veel see hetk, kui sõda mõjus šokeerivalt. Praegu, kui me teame, et Vene sõdur vägistas beebit, on see nagu iseenesestmõistetav asi. Aga tol hetkel see vapustas mind. Teine põhjus oli muidugi see, kuidas kirik Venemaal selle sõjaga seotud on. See kirik siin (vaatab Nevski katedraali poole, mille kõrval pargis vestlesime – S. M.) kuulub ju Moskva patriarhaadi alla. Üks asi on Venemaa kui riik ja Putin – neilt ootad, et nad ei olegi head –, aga selgus, et kirik on selle kõigega päri. Ma olen näinud jutluseid, kus on ka Baltimaid ähvardatud.