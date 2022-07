ELU ⟩ Kiirabi jättis väidetavalt mädaneva vanuri omapäi ja käskis toa ära koristada

Õudse lehaga korterist märtsi viimasel päeval eaka mehe leidnud majanaaber rääkis, et voodislebaja oli nii nõrk, et ei suutnud kiirabile öelda, et ta mädaneb. Elutähtsad näitajad üle kontrollinud, lahkus kiirabi. Enne hooldekodusse viimist tuli paar päeva hiljem aprilli alguses teha mehele koroonaviiruse test, ent selle tulemust ta ära oodata ei jõudnudki.