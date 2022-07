Narva kuulutas välja hädaolukorra. Linnapea: see on ellujäämise küsimus

Linnapea Katri Raik, kui küte viiakse üle põlevkiviõlile, kuidas see mõjub kodudele ja väikeettevõtetele, kellele on gaas põhiline energiaallikas või tootmisvahend?

Üleminek on keeruline, kõike on vaja tähelepanelikult arvutada ja siis ka otsustada. Põlevkivist toodetud elektrienergia ja toasoe on kaks kolmandikku odavam kui gaasiga toodetu.

Narva on väga omapärane linn, siinsed elanikud suuresti sõltuvad kaugküttest. Meil praktiliselt puuduvad eramajad või kõrghooned. Ka suvilad, mida on linna ümber umbes 9000, ei ole talve jaoks ehitatud. Inimesed elavad kortermajades. Hädaolukorras ei ole neil kuhugi minna.

Me saame aru, et keskküttest sõltumine ei ole keskkonnaametile mitte mingisugune argument, et ta annaks meile loa kasutada põlevkiviõli.