Pauku pole kuulda ega tunda. Kui silmad lahti teed, siis avastad, et istud endiselt kindlalt ja tihedalt istmel.

Istud sellepärast, et turvarihmad täidavad oma ülesannet järeleandmatult. Kaks neist, mis kinnituvad jalge vahelt kubemepiirkonda katvasse rihmade fiksaatorisse, tõmbavad puusad istme sügavusse. Samasse kinnituvad veel kaks rihma, mis jooksevad üle õlgade ja rindkere. Kuna iste on kitsas, siis liikumisruumi selles pole – ja see ongi eesmärk.