Politsei tabas Tallinna vanalinnas mehe tapmises kahtlustatavad

Laupäeval kella 12 paiku teatati politseile, et vanalinna rendikorterist leiti 37-aastase välisriigi kodaniku surnukeha. Politsei pidas kinni 32-aastase ja 23-aastase mehe, kellel kehtivaid karistusi vägivallakuritegude eest ei ole.

Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse grupijuht Elari Haugas kirjeldas, et uurijate jaoks oli esmatähtis koguda toimepandud kuriteo kohta tõendeid, tuvastada inimesed, kes olid viimasena ohvriga suhelnud, ning võimalikult täpselt rekonstrueerida toimunud sündmused.

Ta lisas, et teo täpsemad motiivid selguvad edasise kriminaalmenetluse ja kahtlustatavate ülekuulamise käigus. «Taoliste sündmuste puhul on prioriteediks kogukonna turvatunde taastamine, et igaüks saaks rahulikult ja ohutult tänavatel liikuda.»