Uus võimuliit jätab finantspommi tulevastele valitsustele tiksuma

Endine rahandusminister Aivar Sõerd (RE) sõnas, et selge on, et riigieelarve kulupoolele tuleb sadu miljoneid juurde ja seda olukorras, kus on teada, et järgmistel aastatel on eelarve püsivalt kolme protsendi suuruses defitsiidis SKT suhtes. «Tõsi, kevadine laenukasvu prognoosi summa võib jääda küll väiksemaks, kuna esimesel poolaastal on maksulaekumised olnud paremad, aga ikkagi on meil juba suur miinus sel aastal ees. Kui need kulud tulevad järgmistesse aastatesse, siis tuleb arvestada, et ka järgmistel aastatel on meil defitsiit ees, nii et isegi kolme protsendi defitsiidi taseme saavutamine on väljakutseks. Me elame võlgu, me elame üle jõu ja kui me selles olukorras võtame sadu miljoneid kulukohustusi juurde, siis tähendab see, et tänast heaolu hakatakse looma tuleviku arvelt.»