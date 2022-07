Jaapani võimukoalitsioon sai ülemkojas tugeva enamuse

Ajalehe New York Timesi andmetel said Liberaaldemokraatlik Partei (LDP) ja selle koalitsioonipartner Komeito koguni 87 parlamendi ülemkojas loosi läinud 125 mandaadist.

«Ma pean märkimisväärseks, et suutsime valimised lõpule viia,» ütles peaminister ja LDP president Fumio Kishida rahvusringhäälingule NHK. Kishida tõi välja, et tahab eelkõige tegeleda pandeemia, Ukrainaga seotud probleemide ja inflatsiooniga.

Kishida oli nõudnud, et valimised toimuksid hoolimata mõrvast.

«Me ei tohi kunagi lubada vägivallal lasta maha suruda kõnesid valimiste ajal, mis on demokraatia alustala,» sõnas peaminister valimiskampaania ajal riigis ringi liikudes.

Abe mõrvas kahtlustatav 41-aastane Tetsuya Yamagami on vahi all. Mõrvar ütles uurijatele, et tappis ekspeaministri, kuna viimane oli tema sõnul seotud nimetamata organisatsiooniga.