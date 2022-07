Ornitoloogiaühing vaidlustab RMK-le antud ehitusloa

Natura hindamist nõutakse Natura 2000 võrgustiku aladel tagamaks, et kaitsealal toimuv inimtegevus arvestaks esmajoones loodusväärtustega ega nurjaks kaitse-eesmärkide saavutamist. Kuivendamine mõjutab II kaitsekategooria linnuliiki metsist ning esmatähtsaks elupaigatüübiks olevaid siirdesoo- ja rabametsi.

Üle 50 aasta tagasi rajatud Kõrveveski kuivendusobjekti ning sealhulgas Raudoja rekonstrueerimine halvendaks veelgi Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealal asuva Koitjärve raba lõunaosa kehva seisundit, millele on osutanud tähelepanu Keskkonnaagentuur 2020. aasta rabalinnustiku seires ning metsisemängude seiretes. Põhja-Kõrvemaa loodusväärtused on löögi all ka kaitseväe keskpolügooni arenduste tõttu. Nende mõlema aspektiga ei olnud PTA kuivendusprojektile ehitusluba andes ja Natura hindamise vajadust kaaludes arvestanud.