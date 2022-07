Keskkonnaühendused lähevad Linnamäe hüdroelektrijaama määruse vastu kohtusse

Eesti Ihtüoloogia Selts, Eesti Kalastajate Selts ja MTÜ Jägala Kalateed soovivad, et valitsuse korraldus tühistataks ja keskkonnaamet teeks teatavaks, et Linnamäe hüdroelektrijaamale veeluba ei väljastata. Seejärel saaks alata Jägala loodusala taastamine.

«Tänaseks on valitsuse korraldust analüüsinud mitmed juristid ja leidnud seal palju õigusvastasust. Selle korraldusega on rikutud nii ELi direktiive kui ka põhiseadust,» märkisid ühendused.

Linnamäe hüdroelektrijaama (HEJ) rajatised asuvad Jägala loodusalal, mis on Natura 2000 võrgustikku kuuluv ala, märkisid organisatsioonid. Linnamäe HEJ juurde kuuluv kalatrepp ja pais on muu hulgas tunnistatud 2016. aastal ehitismälestiseks. «Mõlemat ehitist on tunduvalt ümber ehitatud, algupärasena on säilinud vaid müüri osad kummalgi pool kallast.»