Õiguskantsler: PPA-l ei ole õigust perearsti tõendit nõuda

Terviseseisundit tõendava dokumendi esitamise nõue on kehtestatud siseministri 2015. aasta 18. detsembri määrusega. «Isikut tõendavate dokumentide seaduses on sätestatud, et inimene peab küll tõendama, et tal pole võimalik terviseseisundi tõttu minna dokumentidele järele, kuid selleks tuleb tal esitada linna- või vallavalitsuse või hoolekandeasutuse kinnitus. Seadus ei kohusta inimest esitama PPA-le perearsti tõendit,» märkis õiguskantsler oma kirjas siseministeeriumile.