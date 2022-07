Jüri Ratase külaskäik Mägi-Karabahhi linna pahandas Armeenia riigimeest

Armeenia parlamendi spiiker Alen Simonjan ütles reedel Jerevanis kohtumisel Eesti suursaadiku Riina Kaljurannaga, et Ratase visiidi ajal tehtud Aserbaidžaani-meelsed väljaütlemised on äärmiselt muret tekitavad. Simonjani sõnul on Ratase tegevus vastuolus Armeenia ja Eesti sõbralike suhetega ning Eesti ametliku toetusega Mägi-Karabahhi konflikti rahumeelsele lahendamisele OSCE Minski grupi kaudu.