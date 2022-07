Randades varitsevad suplejaid sinivetikad ja muud parasiidid

Juuni lõpus avastati Stroomi ranna suplusalalt naftareostus, mida päästeamet on siiani käsitsi kokku kogunud ja utiliseerinud 42 kotti. Laborianalüüside ning reostuse leiukohta arvesse võttes oli võimalik kinnitada, et tegu on varasemast ajast pärit raske kütteõli jääkreostusega.