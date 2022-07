Zelenskõi: Hollandi sõjaline abi võib tulla okupantidele ebameeldiva üllatusena

«Ma ei ole kindel, et saan rääkida absoluutselt kõike, milles me Hollandi valitsusega kokku leppisime. Ma ei tahaks Venemaad ette valmistada ebameeldivateks üllatusteks,» sõnas Zelenskõi.

President täpsustas siiski, et on arutanud Hollandi peaministri Mark Ruttega suurtükiväesüsteemide tarnimist.

«Rääkisin suurtükiväest kõigi meie partneritega, kes on valmis meid toetama. Kaugsuurtükke on tõesti väga vaja,» ütles president.

Hollandi peaminister Mark Rutte kohtus esmaspäeval Zelenskõiga Kiievis. Peaminister märkis, et sõda võib Ukrainas kesta kauem, kui on arvatud.

«See sõda võib kesta kauem, kui me kõik lootsime või arvasime. Kuid see ei tähenda, et me võime istuda ja vaadata passiivselt pealt, kuidas see lahti hargneb,» ütles Hollandi valitsusjuht.