Tallinna linnatransporti hakkab juhtima Kaido Padar

«TLT näol on tegemist teenindusettevõttega nii linlase kui ka külalise jaoks. Seda mõtteviisi silmas pidades on võimalik edasi minna. Teine aspekt on tegutsemine äriühinguna, mis tähendab, et peame üle vaatama tulud – kas on võimalik lisatulu teenida, olemasolevat vara väärindada, ja mõtlema läbi, kuidas olla äriühinguna efektiivsem. Juhina on minu jaoks ideaalne olukord, mille poole püüelda, et iga inimene, kes ettevõttes töötab, tunneb uhkust nii organisatsiooni, kolleegi kui ka iseenda üle,» sõnas Padar.