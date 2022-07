FOTOD ⟩ Pere kaotas kümne minutiga keeristormile oma kodu: «Me oleme kõik šokis»

«Puud on juurtega murdunud ja hoovi peal risti-rästi laiali. Majalt on läinud katus, abihooned on põhimõtteliselt maatasa tehtud: siin olid ait, laut, ühe puukuuri viis keeristorm minema... Kõige hullem on see, et kuna katust ei ole ja sajab, siis kogu elamine on läbi ligunenud,» kurvastas Heidi, lisades, et üks tuba on täielikult lageda taeva all.