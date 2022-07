Kas mul on õigus, kui väidan, et alates Eesti riikluse taastamisest on praegu tänu maailma sündmustele täiesti uus olukord sisepoliitikas?

Jah, pöördeline olukord on igal juhul. Võib-olla oli üks pöördeid, mis ei olnud küll igapäevases elus dramaatiline ja raputav, mida nii ei tunnetatud, 2004. aasta, mil ühinesime ametlikult NATO ja Euroopa Liiduga. See oli tõepoolest pöördeline sündmus meie ja meie riigi elu jaoks pikaks ajaks – võib-olla igaveseks. Pöördelisi hetki on selle 31 aasta jooksul ikka olnud, aga praegu on selline hetk, kus me ei saa endale vigu lubada.