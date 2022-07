Terviseamet soovitab Stroomi rannas suplemisest hoiduda

Seoses Pelguranna-Stroomi supluskohas tuvastatud kütteõli jääkreostusega võttis terviseamet eelmise nädala lõpus suplusveest naftasaaduste proovid, et selgitada välja, kas piiratud alalt levib naftasaadusi ka väljapoole ning kas on võimalus, et suplejad puutuvad seeläbi reostusega kokku.