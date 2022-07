Rakvere punamonument võeti maha, säilmed maetakse ümber

«Surnute viimne puhkepaik peaks olema kalmistul ja seetõttu sõjahaudade komisjoni poole ka pöördusime,» ütles Rakvere abilinnapea Neeme-Jaak Paap (Isamaa). «Mul on hea meel, et sellega seoses vabaneb Rakvere ideoloogilisest monumendist linnaruumis.»

«Sõjas langenute ümbermatmine kalmistule on tavapärane ja seda on Eestis tehtud ka varem. Viimase paarikümne aasta jooksul on ümber maetud tuhandeid Teise maailmasõja poolte – nii Saksa kui ka Punaarmee – langenute säilmeid,» ütles sõjamuuseumi direktor Hellar Lill. Säilmete ümbermatmine korraldatakse väärikalt ja asjakohaseid tavasid arvestades.