«Hakkasime just maja renoveerimisega valmis saama, aga loodus tegi oma töö». Tromb lennutas katuseid, uksi ja aknaid

Postimees kirjutas eile, et Kambja vallas Paali külas muutis üle käinud keeristorm elamiskõlbmatuks tartlanna Heidi vanematekodu, kus ema-isa on elanud üle 35 aasta. Torm ei halastanud: üks tuba jäi täielikult lageda taeva alla, abihooned on maatasa ja katuse puudumise tõttu ligunes kogu elamine läbi.

Heidi rääkis päev hiljem, et kui vahetult pärast tormi oli adrenaliin üleval, siis hommikuks oli šokk täielikult kohale jõudnud. Vanemate kodumaja juures avanev vaatepilt on tema sõnul kurb. Pärale on jõudnud ka arusaam, et ehkki torm laastas kõik vaid mõne minutiga, ei juhtu maja ülesehitamisel kiiresti mitte midagi. «Katusele saime presendi peale, aga küsitav, palju see peab. Aknad püüdsime ka kinni katta,» rääkis Heidi eilsetest arengutest.