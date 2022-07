Bill Gates annetab kogu oma vara heategevusfondile

Gates põhjendas oma otsust sellega, et maailm on viimastel aastatel silmitsi seisnud mitme globaalse šokiga, mille seas koroonapandeemia, Venemaa rünnak Ukrainale, kliimamuutused ja samm tagasi soolise võrdõiguslikkuse vallas Ühendriikides. Gates peab oma kohuseks oma vara ühiskonnale tagastada nii, et see kõige paremini vähendaks kannatusi ja parandaks elu.