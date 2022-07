Zelenskõi taunis Põhja-Korea otsust tunnustada separatiste

«See on üks neist platvormidest, mis tõmbab kogu regiooni tähelepanu. Ja Ukraina jaoks on oluline, et meie huve ja väärtusi kuuldaks ja tajutaks kõikjal maailmas. Eriti Aasia juhtivates riikides. Tänasin toetuse eest ja kutsusin üles aktiivsemalt vastanduma Venemaa terroritaktikale. Ja milline kuri iroonia, et täna teatasid Donetski okupatsioonistruktuuride esindajad, et nagu öeldakse, tunnustas neid Põhja-Korea,» rääkis president.