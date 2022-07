Haiti pealinnas tapeti jõuguvägivallas nädalaga 89 inimest

«Vähemalt 89 inimest on mõrvatud ja veel 16 on teadmata kadunud,» seisis kohaliku inimõigusorganisatsiooni avalduses.

Rahvusvahelised humanitaarorganisatsioonid on näinud vaeva, et toimetada vägivallakeerises piirkondadesse ülitähtsaid toiduvarusid ja võimaldada inimestele arstiabi.

Organisatsiooni Piirideta Arstid kohaliku missiooni juht Mumuza Muhindo kutsus kolmapäeval kõiki osapooli üles võimaldama meedikutel turvaliselt pääseda Cite Soleili piirkonda, mis vägivalla tõttu kõige rohkem kannatab. Muhindo sõnul on tema kolleegid on sinna viiva tee ääres põlenud ja mädanenud laipu.

«See on tõeline lahinguväli. Tegelikult on võimatu hinnata, kui palju inimesi on seal tapetud,» tõdes Muhindo.