VIDEO ⟩ Meremuuseum uurib Naissaare lähedal uppunud laeva vrakki

«Kavatseme viia lõpule kultuurimälestisel alustatud uurimistööd. Sellest aastast alates on meie meeskonnal taas olemas võimekus teha vee all arheoloogilisi uuringuid täies ulatuses. Seda kasutades loodame saada vastuseid küsimustele, millele möödunud kümnendil alustatud uuringud pole vastust andnud – Nargeni laeva päritolu, tüüp ja roll ning seonduvate leidude päritolu ja kasutus. Need andmed võivad avada uusi lugusid tolleaegsest merekaubandusest ja Tallinna rollist selles,» selgitas Eesti Meremuuseumi teadur Ivar Treffner.

Purjelaeva Nargen vraki leidis Eesti Merevägi aastal 2015 läbiviidud miinitõrjeoperatsiooni käigus. Tänavu juunis jätkasid meremuuseumi teadurid selle uuringuid koostöös muinsuskaitseameti töötajate ja Finnish Scientific Diving Academy (Soome Teaduslike Allveeuuringute Akadeemia) esindajatega. Uurimistöid on tehtud nii sonariga kui ka sukeldumiste käigus.

«Vee all Nargeni vrakist tehtud fotode ja videote najal on valmimas purjelaeva 3D mudel. Ühelt poolt annab see tervikpildi vraki olukorrast ning detailidest. Teiselt poolt võimaldab mudel täiustada teadmisi Eesti, aga ka Euroopa merendusest 16.-17. sajandil. Kõik iseärasused, mida suudame vrakil leida, aitavad määrata hukkunud laeva tüüpi. Mudeli põhjal saame võtta vrakilt ja lastilt puiduproove, mille analüüsi tulemused täpsustavad, millal ja kus laev oli ehitatud ning kui kaua ja kuidas oli kasutatud,rääkis Eesti Meremuuseumi teadur Priit Lätti.

Purjelaeva Nargen 3D mudel valmib sel suvel. Seejärel jätkavad meremuuseumi teadurid koostöös teiste asjatundjatega leidude uurimist.