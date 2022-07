Poole aastaga on Eesti inimestelt välja petetud üle 2,5 miljoni euro

SMS-petturitele on hädavajalik, et inimesed reageeriksid võltssõnumitele pikemalt mõtlemata. Seetõttu on need sõnastatud selliselt, nagu need vajaksid kohest tähelepanu.

«On arusaadav, et inimesed vajutavad sõnumis olevatele veebilinkidele ja jõuavad seeläbi kelmide veebilehele. Kuna veeb on täis praht-veebilehti ja pahatahtlikke linke, siis lõime Apple'i ja Androidi telefonidele äpi, mis ei ava veebilehti, mille kohta meil on teadmine, et see on ohtlik,» lisas Auväärt. RIA «Encypted DNS» rakendus blokeerib pahavara ja õngitsusi ning filtreerib kasutaja eest pahatahtlikke linke. Äpi olemuse ja paigaldamise kohta saab lugeda RIA kodulehelt.

Milenini sõnul on Google'i ja pangapettused sisult küllaltki sarnased, lisaks neile on aga kõnesid, mille on teinud väidetavalt politsei- või ministeeriumi töötaja. «Nende kõnede sisud on sarnased, erineb ainult väide, kust helistatakse,» sõnas ta.

Kõnedes öeldakse Milenini sõnul inimestele üldjuhul, et nende kontole on sisse häkitud või pangaarvel toimuvad imelikud tehingud. Kontol toimuva takistamiseks palutakse seadmesse alla laadida mõni kaugligipääsu võimaldav programm (AnyDesk või TeamViwer) ja palutakse sisestada PIN-koodid.

«Investeerimispettuste puhul tunneme muret selle üle, et inimesed loodavad saada kiiret kasumit ja ei süvene platvormidesse, kuhu hakatakse oma raha paigutama. Üksikutel juhtudel on investeeritud juhututtavate kaudu. Kindlasti ei tohiks inimesed tunda valehäbi, kui saadakse aru, et on pettuse ohvriks langenud. Sellisel juhul tuleb esimesel võimalusel pöörduda politsei ja kodupanga poole,» ütles Milenin.