FOTOD ⟩ Mahajäetud Vene konsulaadi hoone Narvas laguneb

Konsulaati ümbritsevat kahemeetrist aeda kaunistab gräfiti tekstiga «нет войне» (eesti keeles: ei sõjale). Hoone välisseinad hallitavad ning mõned katuseplekid on ära tulnud. Peasissekäigu trepid on täiesti lagunenud ning pikka aega kastmata jäänud lilled närbunud.

5. aprillil kirjutas Postimees, et Eesti kutsus välja Venemaa suursaadiku Eestis Vladimir Lipajevi, et anda üle diplomaatiline noot selle kohta, et Eesti sulgeb Venemaa peakonsulaadi Narvas ja konsulaarosakonna kantselei Tartus. Samuti otsustas Eesti saata riigist välja ja kuulutada persona non grata’ks 14 nende töötajat, kellest 7 on diplomaatilise staatusega.