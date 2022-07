Reformierakond andis kaitseministri tooli Hanno Pevkurile

«Vastab tõele, et ma ei jätka kaitseministrina,» kinnitas Laanet ühismeedias ning tänas peaminister Kaja Kallast talle antud võimaluse eest Eestit kaitseministrina teenida.

«Annan teatepulga edasi rahuliku südamega, sest tean, et Eesti on paremini kaitstud kui iial varem,» kommenteeris Laanet. «Üle miljardi euro lisaraha Eesti kaitsevõime tugevdamiseks, NATO täiendavad otsused Eesti kaitsmiseks ja viimase aja suurima valdkondade ülese reformi laevastike ühendamine - need kõik kinnitavad seda,» viitas ta tehtud tööle.