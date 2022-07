VIDEO ⟩ Seeder: rahvastikuministri ametikoha taasloomist ei arutatud

Meil oli väga pikk valik. Te peate silmas regionaalkogemusega inimesi või omavalitsustaustaga inimesi. Meil endisi omavalitsusjuhte, maavanemaid on isegi riigikogus mitu, rääkimata, et omavalitsusjuhte on ka praegu ametis, kes võiks sobida. See valik oli ka pikk ja lai. Aga Riina Solman õigustas ennast rahvastikuministrina. Ta on olnud erakonnas väga aktiivne, juhib aseesimehena ka meie naiskogu. Ta on panustanud erakonna programmi väljatöötamisse väga palju. Tal on laiemas mõttes regionaalpoliitilised teadmised olemas. Ta on ka Tallinna linna volikogu liige ja sealt kaudu kokku puutunud kohaliku omavalitsuse teemadega teatud ulatuses. Nii et palju nüansse ja aspekte, miks valik tema kasuks langes. Ja isikuomadused ka: ta on väga visa, eesmärgikindel ja üldse väga kindel partner ning valmis koostööks. Nii et isikuomadused on ka alati ministri puhul olulised lisaks erialasele pädevusele. Ja varasem juhtimiskogemus ja ministritöö kogemus on olemas. Nii et igati sobiv kandidaat.