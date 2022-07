Võimalik vaid Tallinnas: Kalarand on juba kolm aastat suletud

Mereäär Patareist kuni Kalasadamani on suletud. Mereäärse Kalaranna Kvartali elamud on enamjaolt valmis, promenaad on asfalteeritud. Võrkpalliplats, ronimisatraktsioonid, pingid ja igasugune muu puhkeala inventar on ammu kohal, kuid kogu see ilu on piiratud moodulaedadega. Tõsi küll, moodulaiad on mõnes kohas paigast ära tõstetud ja ilusatel suveõhtutel veedetakse promenaadil aktiivselt vaba aega. Ametlikult seal aga kedagi olla ei tohiks.