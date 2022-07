Colombias jäid maalihke järel kooli lõksu vähemalt kaheksa last

Kooli ainus õpetaja Eliana Rincones ütles ajakirjanikele, et maalihke ajal oli hoones 22 last.

«Olime vahetunnis, kui järsku kuulsime midagi väga valju ja me kõik pöörasime vaatamaks, mis juhtus. Mõne sekundi pärast juba jooksime kõik. Me isegi ei teadnud, et kuhu me jookseme,» kirjeldas õpetaja.