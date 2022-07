Zelenskõi kutsus üles Venemaa terroristlikuks riigiks tunnistamisele

«Täna pöördun ma selle mitte ukrainlaste ja ukrainlannade poole, nagu tavaliselt, vaid meie partnerite poole. Demokraatliku maailma poole. See päev tõestas taas, et Venemaa tuleb ametlikult tunnistada terroristlikuks riigiks. Ükski teine riik maailmas ei kujuta sellist terroriohtu nagu Venemaa. Ükski teine riik maailmas ei luba endale iga päev tiibrakettide ja suurtükiväega hävitada tsiviillinnu ja tavalisi inimesi,» rõhutas Zelenskõi.

«Ja see pole veel lõplik arv, kuna inimeste rusudest otsimine alles käib. Kadunute nimekirjas on kümneid inimesi ja haiglasse toimetatute seas on raskelt haavatuid,» lisas Zelenskõi.

Zelenskõi juhtis tähelepanu asjaolule, et Venemaa sooritas raketirünnaku just sel ajal, kui Haagis peeti Venemaa sõjakuritegude konverentsi.

«Kas mäletate vähemalt mõnda teist terroriorganisatsiooni, kes lubaks endale sellist jultumust? Tapmine just siis, kui nende varasemad kuriteod on rahvusvahelise diskussiooni keskmes. Venemaa näitas sellega oma suhtumist rahvusvahelisse õigusesse ja Euroopasse ja kõigesse tsiviliseeritud inimestesse. Pärast seda ei saa kellelgi olla kahtlust, et Venemaa Ukraina vastase agressiooni eritribunal on võimalikult kiiresti vajalik,» jätkas riigipea.