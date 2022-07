Tallinna merepäevad toimuvad sel aastal augustis

«Merepäevadega alustamist tõukas omal ajal tagant suur soov Tallinn merele avada. Aastatega on suur töö ära tehtud ning Tallinn on end üha enam merelinnana taas avastanud. Siit tuleb aga edasi minna, minna merele. Päriselt merelinnaks saame siis, kui me aeg-ajalt mere peal käimise asemel seal pidevalt tegutseme: veel rohkem väikesadamaid, purjetamiskoole, meretransporti ja huvireise, miks mitte ka kalapüüki ja sukeldumisvõimalusi. Sellele keskendumine on kindlasti ka merepäevade suurim ülesanne järgnevatel aastatel,» ütles abilinnapea Kaarel Oja tänavuste merepäevade programmi tutvustusel.