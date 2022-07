Kümnetel Tallinna tänavatel alaneb piirkiirus 30 km/h

Kiirusepiirang 30 km/h kehtestatakse peamiselt Kesklinna, Pelgulinna ja Nõmme linnaosas, kokku 69 tänaval. Need on Kivimurru, Tuulemäe, Sikupilli, Katusepapi, Lasnamäe, Majaka põik, Tuha, Killustiku, Metalli, Lahepea, Soodi, Sõudebaasi, Sõjakooli, Rivi, Tuisu, Madara, Tulika põik, Tulbi, Kassi, Mäealuse, Teaduspargi, Kivinuka, Heli, Laulupeo, Kunderi põik, Jakobsoni, Lastekodu, Jakobi, Gildi, Püssirohu, Mõigu, Korgi, Juhtme, Vati, Lambi, Tuukri põik, Karu, Aedvilja, Nafta, Bensiini, Filmi, Värava, Näituse, Võidu, Kagu, Karusmarja, Sinilille, Nelgi, Astri, Aate, Pihlaka, Mahla, Mulla, Härjapea, Roo, Preesi, Aarde, Vaniku, Õle, Heina, Nabra, Pebre, Timuti, Kõrre, Taime, Orase, Nisu, Rukki ja Luste. Töödega alustati juulis ja need on plaanis lõpetada kooliaasta alguseks.