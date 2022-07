LUUBI ALL ⟩ Keelekümblus võib viia õppuri tulemusteta uppumiseni

Venekeelsed koolid pole tulnud toime neile antud ülesandega anda kvaliteetset haridust lapse emakeeles ja juhtida ta hea eesti keele oskusega iseseisvasse ellu. Võib vaielda palju tahes programmide ja laste intellektuaalse taseme üle, kuid fakt jääb faktiks: gümnaasiumid, mis on palju aastaid õpetanud põhimõttel 60:40, lasevad suuremalt jaolt välja abituriente, kes ei valda eesti keelt isegi kesktasemel. Veel paradoksaalsem on, et Eesti kõrgkoolidest, kus õppetöö peab toimuma vaid eesti keeles, tulevad spetsialistid, kes eesti keelt tönkavad, kuid inglise keelt valdavad hästi. Kõik see räägib sellest, et praeguse haridussüsteemi juures pole eesti keelt praktiliselt võimalik selgeks saada. Kuidas on sellele reageerinud vanemad?