LUUBI ALL ⟩ Eesti keelt õpetavad koolides ka raamatupidajad ja kehalise kasvatuse õpetajad

«Torusüsteem 3+2, kus lõpetatakse bakalaureus ja minnakse edasi magistriõppesse, enam ei toimi. Me võtame pärast gümnaasiumi vastu eesti filoloogia erialale 30 üliõpilast. Oletame, et nendest lõpetab 15. See, kas nad tulevad õpetajaks õppima, sõltub väga paljudest asjadest. Tavaliselt tulevad need, kellel on olnud selline plaan algusest peale. Parimal juhul tekib kursusel kambavaim, kus ühinetakse tudengitega, kes õpetajaks õppida soovivad. Seda nägime üle-eelmisel aastal, kuid see pole tavaline,» selgitab Aruvee.