KESKPÄEVATUND ⟩ Strandberg: valitsuse- ning parlamendikogemuseta inimeste saatmine valitsusse on riskikoht

«Kui vaadata peaministri kehakeelt, mida on raske varjata, isegi kui tema sõnad on ümber kirjutatult üsna diplomaatilised, siis peaministri kehakeel näitas määratut üllatust, kui temalt küsiti, mida ta uutest ministritest arvab. Ma arvan, et kogu tema erakonna üllatus oli hästi suur selles osas, mis puudutab paljusid uusi ministreid, kes hüppasid välja ei tea kust. Kehakeel on kõige reetvam ja näitab, et üllatusmoment oli üsna suur,» rääkis Strandberg.